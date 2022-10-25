تعليق روسيا وأوكرانيا على فوز «سوناك» برئاسة وزراء بريطانيا

حرصت أوكرانيا وروسيا الاتحادية التعليق على فوز رئيس الوزراء ريشي سوناك بمنصبه في بريطانيا كأول مهاجر في البلاد وأصغر من يتولى هذا المنصب وأول شخص ليس صاحب بشرة بيضاء يتولى ثاني أكبر منصب في بريطانيا.

التغلب على تحديات تواجه بريطانيا والعالم

خرج اليوم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء لتهنئة سوناك عقب توليه المنصب، وأعرب عن تمنياته له بالتوفيق في جهود للتغلب على التحديات التي تقف في وجه المجتمع البريطاني والعالم اليوم.

وأضاف «زيلينسكي»، في تصريحات نقلتها شبكة «سي إن إن» الإخبارية، أنه يتطلع لتعزيز ومواصلة الشراكة الاستراتيجية بين كييف ولندن التي كان لها دورا في دعم البلاد منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي.

من جهته علق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على فوز سوناك بحسب وكالة أنباء تاس الروسية قائلا: «بلدي لا ترى أي شروط مسبقة أو أسباب أو أمل لبناء العلاقات مع بريطانيا في المستقبل».

أول رئيس وزراء يسلمه تشارلز الثالث المهام الرسمية

وأصبح «سوناك» أول رئيس وزراء يكلفه تشارلز الثالث الذي أصبح ملكا للبلاد نهاية سبتمبر الماضي عقب وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا التي حكمت البلاد لمدة 70 سنة لتصبح الأطول في حكم البلاد التي خرجت من كيان الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي فيما عرف بـ«البريكست»، وسط عقوبات أوروبية على بريطانيا بسبب هذا التصرف.

وتقدمت رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، باستقالتها قبل نحو أسبوع بعد أزمات اقتصادية واجتماعية واجهتها لتلحق برئيس الوزراء البريطاني المستقيل الصيف الماضي بوريس جونسون على إثر أزمات سياسية وأخلاقية.

سوناك رئيس الوزراء المهاجر

«سوناك» رئيس الوزراء الجديد عمره 42 سنة ودرس المال والأعمال في بريطانيا وأجداده مهاجرين من الهند واستقر والداه في إفريقيا ثم رحلا معا إلى بريطانيا ليصبح فيما بعد ابنهم أول رئيس وزراء مهاجر في تاريخ دولة بريطانيا، وتولى من قبل وزارة المالية في عام 2018.