«فضل ونعمة» يقترب من 11 مليون جنيه منذ طرحه في دور العرض

تصدر فيلم «فضل ونعمة» المركز الأول في إيرادات الأفلام المعروضة حالياً بدور العرض، حيث حقق أمس ما يقرب من 167 ألف جنيه.

إجمالي إيرادات فيلم «فضل ونعمة»

أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، أن الفيلم حقق نجاحاً كبيراً منذ طرحه بدور العرض، واقتربت إيراداته من 11 مليون جنيه، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي، حول علاقة الزوجين فضل ونعمة ولديهما طفلين ويحاولان فعل أي شيء من أجل أن يكونا فخورين بهما، ويتعرضان بطريقة خاطئة إلى الانضمام لعصابة توزع مخدرات.

أبطال فيلم فضل ونعمة

المخرج رامي إمام يجمع بين عدد من الأبطال وهما، ماجد الكدواني وهند صبري ومحمود حافظ، ومحمد رضوان، وياسمينا العبد، والطفل إسماعيل أحمد الجندي، وسما إبراهيم، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وهو من تأليف أيمن وتار.

وتصدّر الفيلم المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى، ويشير الفيلم بطريقة إنسانية إلى علاقة الآباء والأمهات بأبنائهم، خاصة في المشكلات التي تواجههم في سن المراهقة، والتجربة بقيادة مخرج العمل رامي إمام.