إيرادات الأفلام في يوم واحد.. «فضل ونعمة» يتصدر بـ219 ألف جنيه

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حجم إيرادات الأفلام الموجودة في دور العرض، أمس الأحد، والبالغ عددها 8 أعمال، متنوعة بين الأكشن والكوميدي.

إيرادات الأفلام بدور العرض أمس

واحتل المركز الأول فيلم «فضل ونعمة» بإيرادات 219 ألف جنيه، ويأتي في المركز الثاني فيلم «كيرة والجن» بإيرادات 45 ألفًا و506 جنيهات، بينما احتل المركز الثالث فيلم فيلم «عمهم» بـ35 ألفًا و864 جنيهًا.

وجاء فيلم «الهيبة» في المركز الرابع، بدور العرض، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إذ حقق 26 ألفًا و781 جنيهاً، بينما احتل فيلم «بحبك» المركز الخامس بإيرادات 20 ألفًا و463 جنيهًا، والمركز السادس فيلم «تسليم أهالي» بـ17 ألفًا و527 جنيهًا، واحتل المركز قبل الأخير فيلم «أشباح أوروبا» بـ7 آلاف و505 جنيهات، والمركز الأخير والثامن بإيرادات 7 آلاف و298 جنيهًا.

وطرح فيلم الهيبة منذ يومين فقط، بجميع دور العرض في مصر، ويشارك في بطولته تيم حسن، وزينة مكي، وسعيد سرحان، ومو لطوف، ومحمد عقيل، وعبدو شاهين، والمخرج هو سامر البرقاوي، والفيلم من تأليف سامر نصر الله.

أحداث فيلم «الهيبة»

وتدور أحداث الفيلم الهيبة حول تكليف جبل من المافيا في عملية تخليص ابن المستثمر الروسي المختطف في منطقة السهل، وللضغط عليه تقوم المافيا بخطف ابن أخيه جو، ويقتل ابن المستثمر الروسي على يد تجار المخدرات في عملية تحرير فاشلة، لتتفاوض المافيا مع جبل على تسليم جثة الطفل في اسطنبول مقابل اعادة ابن أخيه جو، وهنا تبدأ معركته مع رجال المافيا.

فيلم «هاشتاج جوزوني»

وتنتظر دور العرض في مصر خلال الشهر المقبل، عددًا من الأفلام، أبرزها فيلم «هاشتاج جوزوني»، التي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا الرومانسية، عندما يتعرض الدي چي الشهير فارس لعدد من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية لعدم قدرته على الاعتراف بحبه لفتاة أحلامه، خوفا من فقدها بسبب حيلة تدبر له تؤدي إلى زواج أي فتاة يعترف لها بحبه.