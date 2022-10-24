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فيلم «فضل ونعمة» يحقق 219 ألف جنيه بدور العرض في يوم واحد

كتب:

ضحى محمد
03:00 م | الإثنين 24 أكتوبر 2022
فيلم «فضل ونعمة»

فيلم «فضل ونعمة»

حقق فيلم «فضل ونعمة» بدور العرض، أمس الأحد، ما يقرب من 219 ألف جنيه، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إجمالي إيرادات فيلم «فضل ونعمة»

وتخطى إجمالي إيرادات الفيلم أكثر من 9.5 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي، حول علاقة الزوجين «فضل» و«نعمة» ولديهما طفلين ويحاولان فعل أي شيء من أجل أن يكونا فخورين بهما، ويتعرضان بطريقة خاطئة إلى الانضمام لعصابة توزع مخدرات.

أبطال فيلم «فضل ونعمة»

الفيلم من بطولة كل من ماجد الكدواني وهند صبري ومحمود حافظ، ومحمد رضوان، وياسمينا العبد، والطفل إسماعيل أحمد الجندي، وسما إبراهيم، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

تصدّر الفيلم المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى، ويشير الفيلم بطريقة إنسانية إلى علاقة الآباء والأمهات بأبنائهم، خاصة في المشكلات التي تواجههم في سن المراهقة، والتجربة بقيادة مخرج العمل رامي إمام.

 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.