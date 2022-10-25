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فيلم «فضل ونعمة» للمخرج رامي إمام يحقق 168 ألف جنيه أمس الاثنين

كتب:

ضحى محمد
11:54 ص | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
فضل ونعمة

فضل ونعمة

حقق فيلم «فضل ونعمة» بدور العرض، أمس الأحد، ما يقرب من 168 ألف جنيه، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إجمالي إيرادات فيلم «فضل ونعمة»

وتخطى إجمالي إيرادات الفيلم أكثر من 10 ملايين و600 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي، حول علاقة الزوجين فضل ونعمة ولديهما طفلين ويحاولان فعل أي شيء من أجل أن يكونا فخورين بهما، ويتعرضان بطريقة خاطئة إلى الانضمام لعصابة توزع مخدرات.

تصدّر الفيلم المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى، ويشير الفيلم بطريقة إنسانية إلى علاقة الآباء والأمهات بأبنائهم، خاصة في المشكلات التي تواجههم في سن المراهقة، والتجربة بقيادة مخرج العمل رامي إمام.

أبطال فيلم «فضل ونعمة»

الفيلم من بطولة كل من ماجد الكدواني وهند صبري ومحمود حافظ، ومحمد رضوان، وياسمينا العبد، والطفل إسماعيل أحمد الجندي، وسما إبراهيم، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً منذ طرحه بدور العرض، واستطاع المخرج رامي إمام أن يجمع بين نجمي الصف الأول بين ماجد الكدواني وهند صبرم.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.