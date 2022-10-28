مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 28-10-2022

تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى، لذا تقدم الهيئة المصرية للمساحة تحديثًا يوميًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها، ليتمكن المواطنون من معرفة المواعيد في أوقاتها المحددة وفقًا لكل محافظة.

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المختلفة، مثل الإسكندرية والمنوفية وسوهاج اليوم، وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر: 4:38

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:48

موعد صلاة المغرب: 5:11

موعد صلاة العشاء: 6:30

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد صلاة الفجر: 4:38

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:48

موعد صلاة المغرب: 5:12

موعد صلاة العشاء: 6:30

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر: 4:44

موعد صلاة الظهر: 11:44

موعد صلاة العصر: 2:52

موعد صلاة المغرب: 5:16

موعد صلاة العشاء: 6:34

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

صلاة الفجر: 4:39

صلاة الظهر: 11:40

صلاة العصر: 2:48

صلاة المغرب: 5:12

صلاة العشاء: 6:30

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد صلاة الفجر: 4:31

موعد صلاة الظهر: 11:33

موعد صلاة العصر: 2:46

موعد صلاة المغرب: 5:11

موعد صلاة العشاء: 6:26

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

صلاة الفجر: 4:36

صلاة الظهر: 11:37

صلاة العصر: 2:45

صلاة المغرب: 5:09

صلاة العشاء: 6:27

مواقيت الصلاة في محافظة المنيا

صلاة الفجر: 4:39 فجرا

صلاة الظهر: 11:41 ظهرا

صلاة العصر: 2:52 عصرا

صلاة المغرب: 5:16 مساء

صلاة العشاء: 6:33 مساء