مواقيت الصلاة في مصر اليوم الخميس 27-10-2022

أعلنت الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية، لكي تكون مرجعًا للمسلمين الذين يرغبون في معرفتها بكل محافظة، لأداء الصلاة في وقتها الصحيح.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات، أبرزها القاهرة والجيزة اليوم الخميس 27 أكتوبر، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر: 4:38

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:48

موعد صلاة المغرب: 5:12

موعد صلاة العشاء: 6:31

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد صلاة الفجر: 4:38

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:48

موعد صلاة المغرب: 5:13

موعد صلاة العشاء: 6:31

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر: 4:43

موعد صلاة الظهر: 11:44

موعد صلاة العصر: 2:52

موعد صلاة المغرب: 5:16

موعد صلاة العشاء: 6:35

مواقيت الصلاة في محافظة الغردقة

صلاة الفجر: 4:26

صلاة الظهر: 11:29

صلاة العصر: 2:41

صلاة المغرب: 5:05

صلاة العشاء: 6:21

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد صلاة الفجر: 4:34

موعد صلاة الظهر: 11:37

موعد صلاة العصر: 2:50

موعد صلاة المغرب: 5:15

موعد صلاة العشاء: 6:30

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

صلاة الفجر: 4:36

صلاة الظهر: 11:37

صلاة العصر: 2:46

صلاة المغرب: 5:10

صلاة العشاء: 6:28

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

صلاة الفجر: 4:37 فجرا

صلاة الظهر: 11:38 ظهرا

صلاة العصر: 2:46 عصرا

صلاة المغرب: 5:10 مساء

صلاة العشاء: 6:29 مساء