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مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء 25-10-2022

كتب:

منى سعيد
02:19 ص | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
مواقيت الصلاة في مصر - تعبيرية

مواقيت الصلاة في مصر - تعبيرية

أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية مواقيت الصلاة في مصر، على كل الأنحاء والمدن والمحافظات، والتي تتغير بمعدل يتراوح ما بين دقيقة إلى 15 دقيقة، بسبب تغير حركة الشمس.

وتنشر «الوطن» في التقرير التالي مواقيت الصلاة في مصر بمختلف المحافظات، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة. 

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر: 4:36

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:50

موعد صلاة المغرب: 5:14

موعد صلاة العشاء: 6:32

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد صلاة الفجر: 4:36

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:50

موعد صلاة المغرب: 5:14

موعد صلاة العشاء: 6:32

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر: 4:42

موعد صلاة الظهر: 11:44

موعد صلاة العصر: 2:54

موعد صلاة المغرب: 5:18

موعد صلاة العشاء: 6:37

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد صلاة الفجر: 4:29

موعد صلاة الظهر: 11:33

موعد صلاة العصر: 2:47

موعد صلاة المغرب: 5:13

موعد صلاة العشاء: 6:28

مواقيت الصلاة في محافظة الوادي الجديد

صلاة الفجر: 4:51

صلاة الظهر: 11:55

صلاة العصر: 3:11

صلاة المغرب: 5:36

صلاة العشاء: 6:51

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

صلاة الفجر: 4:35 فجرا

صلاة الظهر: 11:38 ظهرا

صلاة العصر: 2:47 عصرا

صلاة المغرب: 5:12 مساء

صلاة العشاء: 6:31 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

صلاة الفجر: 4:36

صلاة الظهر: 11:39

صلاة العصر: 2:53

صلاة المغرب: 5:18

صلاة العشاء: 6:33

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بقلم منى سعيد