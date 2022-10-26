مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 26-10-2022

يهتم المسلمون في مختلف أنحاء الجمهورية بمتابعة مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، حيث إنّ مواعيد الصلاة الخمس تختلف بين اليوم والآخر، ويُحدث الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة بشكل مستمر.

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المختلفة مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية وغيرها، اليوم، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر: 4:37

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:49

موعد صلاة المغرب: 5:13

موعد صلاة العشاء: 6:31

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد صلاة الفجر: 4:37

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:49

موعد صلاة المغرب: 5:13

موعد صلاة العشاء: 6:31

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر: 4:42

موعد صلاة الظهر: 11:44

موعد صلاة العصر: 2:53

موعد صلاة المغرب: 5:17

موعد صلاة العشاء: 6:36

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد صلاة الفجر: 4:34

موعد صلاة الظهر: 11:37

موعد صلاة العصر: 2:51

موعد صلاة المغرب: 5:15

موعد صلاة العشاء: 6:31

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

صلاة الفجر: 4:38

صلاة الظهر: 11:40

صلاة العصر: 2:49

صلاة المغرب: 5:14

صلاة العشاء: 6:32

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

صلاة الفجر: 4:36 فجرا

صلاة الظهر: 11:38 ظهرا

صلاة العصر: 2:47 عصرا

صلاة المغرب: 5:11 مساء

صلاة العشاء: 6:30 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الغردقة

صلاة الفجر: 4:25

صلاة الظهر: 11:29

صلاة العصر: 2:42

صلاة المغرب: 5:07

صلاة العشاء: 6:23