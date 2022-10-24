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مواقيت الصلاة في مصر اليوم الاثنين 24-10-2022

كتب:

منى سعيد
02:28 ص | الإثنين 24 أكتوبر 2022
مواقيت الصلاة اليوم - تعبيرية

مواقيت الصلاة اليوم - تعبيرية

أتاح موقع الهيئة العامة للمساحة للمواطنين، إمكانية الاطلاع على مواقيت الصلاة في مصر اليوم، إذ أن مواعيد رفع الأذان تتغير يوميًا بسبب تغير حركة الشمس.

وننشر في التقرير التالي مواقيت الصلاة في مصر بمختلف المحافظات، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة. 

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر: 4:36

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:50

موعد صلاة المغرب: 5:15

موعد صلاة العشاء: 6:33

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد صلاة الفجر: 4:36

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:50

موعد صلاة المغرب: 5:15

موعد صلاة العشاء: 6:33

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر: 4:41

موعد صلاة الظهر: 11:45

موعد صلاة العصر: 2:54

موعد صلاة المغرب: 5:19

موعد صلاة العشاء: 6:38

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد صلاة الفجر: 4:29

موعد صلاة الظهر: 11:33

موعد صلاة العصر: 2:48

موعد صلاة المغرب: 5:13

موعد صلاة العشاء: 6:29

مواقيت الصلاة في محافظة الوادي الجديد

صلاة الفجر: 4:50

صلاة الظهر: 11:56

صلاة العصر: 3:12

صلاة المغرب: 5:37

صلاة العشاء: 6:51

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

صلاة الفجر: 4:34 فجرا

صلاة الظهر: 11:38 ظهرا

صلاة العصر: 2:49 عصرا

صلاة المغرب: 5:14 مساء

صلاة العشاء: 6:33 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

صلاة الفجر: 4:35

صلاة الظهر: 11:40

صلاة العصر: 2:54

صلاة المغرب: 5:19

صلاة العشاء: 6:35

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بقلم منى سعيد