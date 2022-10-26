صندوق الإسكان الاجتماعي يعلن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة للشكاوى

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إطلاق منصة «الشكاوى والمقترحات» كإضافة مهمة للقنوات الخدمية الإلكترونية التابعة للصندوق، وذلك استكمالا للخدمات الإلكترونية التى يتيحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عبر الموقع الإلكتروني، تسهيلا على جميع المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، التواصل مع الصندوق والحصول على الخدمات «أون لاين».

صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري

وأشار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في منشور له، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنّه يمكن الوصول إلى المنصة الجديدة منصة «الشكاوى والمقترحات»، من خلال زيارة هذا الرابط.

ويتيح صندوق الإسكان الاجتماعي، خدمات عدة، على يقدم الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومنها (طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية، طلب التعديل من دور إلى دور، وهذه الخدمة مخصصة فقط للحالات المرضية، طلب رفع أو استكمال المستندات الأساسية، طلب تصحيح البيانات، طلبات متابعة الملفات بشركة الاستعلامات، تقديم إفادة مخالصة سداد القرض، طلب نقل حجز الوحدة باسم الورثة).

طرق التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعى

وجدير بالذكر، أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، قد أتاح عدد من الطرق والوسائل للتواصل معه من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، من حين لآخر، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة.

ويمكن التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، من خلال متابعة الصفحات الرسمية للصندوق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال التواصل مع مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي.