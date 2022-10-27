إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة على الطريق الصحراوي بأسوان

أصيب، قبل قليل، شاب بطلق ناري على طريق أسوان الصحراوي، إثر وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص، ونُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مشاجرة على الطريق الصحراوي

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد إصابة شاب بطلق ناري، إثر وقوع مشاجرة على الطريق الصحراوي، ونُقل المصاب إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تحديد هوية المصاب

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وقوع مشاجرة عند قرية فارس التابعة لدائرة المركز، ما أسفر عن إصابة شاب يدعى «محمود، ز، س»، 30 سنة، بطلق ناري في منطقة الكتف، والفخذ الأيسر، ونُقل المصاب إلى مستشفى كوم أمبو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على الملابسات.