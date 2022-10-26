تفاصيل ضبط أطراف مشاجرة في الشيخ زايد.. اختلفوا على بيع «شبشب»

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على أطراف مشاجرة أحد السناتر المخصصة لبيع الملابس بالحي الثالث بدائرة قسم أول زايد بعدما اختلفوا على بيع «شبشب»، وحُرر المحضر اللازم، وأحال اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، الواقعة للتحقيق.

بلاغ بالواقعة

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم أول الشيخ زايد، أنه ورد بلاغ أهالي بحدوث مشاجرة داخل أحد السناتر المخصصة لبيع الملابس الكائن بالحي الثالث دائرة القسم.

المشاجرة بسبب شراء شبشب

وفقا للتحريات التي تمت بشأن الواقعة، فإن أطراف المشاجرة هم 5 أشخاص بينهم مالك محل (شباشب)، والبعض منهم تم ضبطه بحوزته سلاح أبيض إثر قيام أحد أطراف المشاجرة بتجربة العديد من النعال من محل مالك المحل دون شراء فحدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة وانصرفا من المكان وعادا مرة أخرى صحبة باقي الطرف الثاني بالمشاجرة وتعدوا على مالك المحل بالضرب وأحدثوا إصابته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الرأي القانوني

وحول الموقف القانوني، يقول المحامي والخبير القانوني محمد كساب لـ«الوطن»، إن عقوبة حيازة السلاح الأبيض لا تقل عن شهر، بحيث تكون الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة مع الغرامة، ونلاحظ دائمًا أن القاضي يحكم بالحبس من شهر إلى سنة واحدة، مشيرًا إلى أنه بعد الحوادث الأخيرة فإن العقوبة يجب أن تكون السجن وليس الحبس وخصوصًا إذا كان تم استعماله، والفرق بين السجن والحبس أن أقصى مدة للحبس 3 سنوات ولكن السجن من 3 سنوات حتى المؤبد.