غلق الطريق المؤدي إلى شارع السودان 10 أيام.. اعرف التحويلات المرورية

أعلنت محافظة الجيزة أنّه في إطار استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة كوبري 15 مايو في الاتجاهين بنطاق المحافظة، ورفع وتركيب الكمر الخرساني الخاص بمحور أحمد عرابي الجديد، ضمن أعمال مشروع توسعة وتطوير محور 26 يوليو البديل، سيتم استقطاع مسافة 1,5م لتكسير الأسوار الحديدية والبلدورات الخرسانية الكائنة بالجانب الأيمن لكوبري 15 مايو في الاتجاهين، لربط جسم كوبري 15 مايو الحالي بالتوسعة الجديدة، بالتناوب بطول الكوبري بالكامل، لمدة شهرين، بداية من الساعة الواحدة صباح يوم الغد، حتى صباح الأحد 25/12/2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور.

تركيب كمر خرساني لمحور أحمد عرابي الجديد

وكشفت المحافظة عن تركيب الكمر الخرساني لمحور أحمد عرابي الجديد، ما يستلزم إجراء غلق كلي للطريق السطحي المؤدي إلى شارع السودان والمجاور لكوبري أحمد عرابي لمدة 10 أيام، بداية من الساعة الواحدة صباح الأحد المقبل، حتى صباح الثلاثاء 8 نوفمبر المقبل، على أن تكون الأعمال فقط ابتداء من الساعة 10 مساء حتى الساعة 5 من صباح اليوم التالى.

ووجّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة، بالمتابعة الدورية للأعمال والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، لاتخاذ ما يلزم نحو تسهيل حركة المركبات بمحيط الأعمال ورفع كفاءة الشوارع البديلة.

تحويلات مرورية

ونفذت الإدارة العامة لـ مرور الجيزة التحويلة المرورية التالية: «حركة المركبات القادمة من شارع أحمد عرابي وميدان سفنكس وترغب باستكمال السير تجاه شارع السودان، يتم الدخول يمينا بشارع بحر الغزال حتى تقاطعه مع شارع عطبرة، الدخول يساراً بشارع عطبرة وصولا حتى شارع السودان».

وأوضحت محافظة الجيزة، أنّ الإدارة العامة لمرور الجيزة، عيّنت الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة الحالة المرورية أثناء فترة الغلق، ونشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية بمحيط الأعمال، لإرشاد قائدي المركبات وحفظ أمن وسلامة المواطنين.