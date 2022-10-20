غلق طريق البحر في العريش لتنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التطوير

أعلنت إدارة المرور والجهات المسؤولة عن عملية تطوير محاور مدينة العريش، تغيير اتجاه حركة سير المركبات إلى طرق بديلة لشارع البحر، وذلك لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال تطوير الشارع.

وذكر مجلس مدينة العريش، في بيان، بدء عملية تطوير الطريق الساحلي والتوسعة بشارع البحر القريب من مسجد الخلفاء الراشدين وشرطة السياحة، وأن الطريق تم تغيير مساره في منطقة العمل وصولا الى منطقة كنتاكي.

انتهاء المرحلة الأولى من مشروع التطوير

وأضاف مجلس المدينة، أنه تم الانتهاء من تصميم المرحلة الأولى بطريق البحر، بدءًا من شارع الخزان حتى بالم بلازا بطريق المساعيد الغربي، وذلك بعمل حارات إضافية، ورصيف به متسع يتيح للمارة المرور كل أريحية، بعد إزالة بعض المباني بحرم الطريق.

تطور غير مسبوق لطرق العريش

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لـ«الوطن»، إن مدينة العريش تشهد تطورا غير مسبوق في توسعة الطرق والمحاور، مشيرا إلى الانتهاء من رصف وإنشاء المحور الرئيسي بالطريق الدائري، وذلك في اتجاه القادم من غرب العريش حتى جنوبها وصولا إلى الحفن، ومنها الى منطقة الوادي الخضر شرق المدينة.

تطوير شارع أسيوط حتى ضاحية الجيش

وأضاف المحافظ، أن هناك عملية تطوير ستُجرى لشارع أسيوط، مرورا بالساحة الشعبية ومسجد النصر، وصولا الى ضاحية الجيش، ويتم العمل حاليا على توسعة شارع البحر المرحلة الثانية، على أن يكون التخطيط والتصميم مراعيا لزيادة أعداد السكان خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن هذه المحاور تمثل رؤية الدولة لعملية التنمية والإعمار التي ستُنفذ بجميع مناطق شمال ووسط سيناء.