محافظة الجيزة: غلق جزئي للطريق السياحي لمدة أسبوع

تعلن محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطبقة الخرسانية الخاصة بالطريق السياحي تحديداً في المنطقة المحصورة من بداية الطريق السياحي وتقاطعه مع الطريق الدائري (محور المنيب) من أعلى طريق المنصورية حتى منتصف المسافة بالطريق السياحي في اتجاه طريق الفيوم وطريق الواحات .

وتشير محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي للطريق السياحي بواقـع (۳) حـارات مروريـة بكل إتجـاه بالتناوب في الموقع المشار اليه وذلك لمدة (7 أيام) ابتداء من الســاعة السادسة صباح يوم الثلاثاء الموافق ۲٥ / ١٠ / ٢٠٢٢ وحتـى الســاعة الحادية عشر يـوم الأثنين الموافـق ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٢ علي أن يكون العمل على مدار ٢٤ ساعة طوال فترة الأعمال فقط دون تعطيل الحركة المرورية .

وتنوه محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع وسائل الأمن الصناعي من (الكشافات -الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية ـ علامات تحذيرية قبل منطقة الأعمال بمسافة "1كم – 500م - ١٠٠م") في الإتجاهين بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية .