الجيزة: غلق كلي لشارع الأهرام بداية من الجمعة لحين انتهاء أعمال محطة مترو العريش

أعلنت محافظة الجيزة عن غلق كلى لشارع الأهرام ابتداءاً من الساعة 12 صباح الجمعة الموافق 21/10/2022 حتى انتهاء فترة الأعمال.

غلق كلى لشارع الأهرام

وتنوه محافظة عن استكمال تسليم النصف الثانى من موقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام والذى يتضمن محطات «الأهرامات - المريوطية - العريش - المطبعة - الطالبية - مدكور - المساحة».

وأوضحت المحافظة أن الشركة المنفذة للأعمال تستلم النصف الثاني من موقع أعمال محطة مترو العريش المرحلة الثانية بدايةً من شارع أحمد عبد المحسن وتقاطعه مع شارع الأهرام، حتى ما قبل شارع سهل حمزة بمسافة مايقرب من 70 م لمسافة مايقرب من 650 م في الاتجاه المقبل من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية والمنطقة الأثرية، ما يستلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام في المنطقة والاتجاه المشار إليهما لتسليم الموقع بالكامل ابتداءاً من الساعة 12 صباح الجمعة الموافق 21/10/2022 حتى انتهاء فترة الأعمال.

تيسير حركة المرور بمحيط الأعمال

ووجه محافظ الجيزة رئيس حى الطالبية بالمتابعة والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لرفع أى عوائق، واتخاذ مايلزم نحو تيسير حركة المرور بمحيط الأعمال، لذا قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلة المرورية الآتية:.

حركة المركبات القادمة من شارع الأهرام وترغب باستكمال السير بشارع الأهرام اتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية، يتم الدخول يميناً لشارع الشيخ الشربيني «المطبعة حتى تقاطعه مع شارع خالد أمين، ثم الدخول يساراً من شارع خالد أمين واستكمال السير وصولاً حتى تقاطعه مع شارع سهل حمزة، ثم الدخول يساراً بشارع سهل حمزة وصولاً إلى شارع الأهرام عقب تجاوز موقع الأعمال وصولاً إلى مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية.

وضع الإشارات الضوئية بتقاطع شارع العريش

وتشير محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة للمرور، تضع الإشارات الضوئية بتقاطع شارع العريش مع شارع خالد أمين لتنظيم حركة المرور بنفس الموقع وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

وتهيب محافظة الجيزة المواطنين من قائدي المركبات ضرورة اتباع تعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لإرشادهم للاتجاهات الجديدة بمحيط الأعمال ولتفادي التكدسات.