«الصحة»: السجائر والمنظفات المنزلية من مسببات حساسية الجيوب الأنفية

قدمت وزراة الصحة والسكان مجموعة من التعليمات والإرشادات للمواطنين خاصة مرضى الجيوب الأنفية في فصل الخريف، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحتهم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوص بالصحة العامة، وفقًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها: لابد من غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات، لافتة الى أهمية التخلص من مسسبات التهيج والحساسية، وأهمية شرب كمية كافية من المياه بشكل يومي.

نصائح لمرضي الجيوب الأنفية

وتابعت وزارة الصحة والسكان: لابد من وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم، وتجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر واستخدام المنظفات المنزلية التي تسبب أبخرة.

واستعرضت وزارة الصحة والسكان، أعراض الإنفلونزا، وقالت: عادة ما تأتي الإنفلونزا فجأة وغالبًا ما يشعر المصابون بها ببعض أو كل هذه الأعراض، وهى الحمى وارتفاع درجة الحرارة والسعال وتعب شديد وشعور بالإرهاق والتهاب الحلق وسيلان في الأنف.

ضرورة الحصول على اللقاح الموسمي

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، لتعزيز الجهاز المناعي للجسم لمواجهة الأمراض المعدية خلال هذه الفترة، مطالبة المواطنين ضرورة التواصل معها من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة بشأن كافة الأمراض المعدية والفغير معدية والرد عليها من مصادرها الرسمية.

الإجراءات الاحترازية لمواجهة الشتاء والخريف

وعن الإجراءات الإحترازية اللازمة التي يجب اتباعها خلال فصل الشتاء والخريف، قالت الوزارة لابد من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الإجتماعى والمداومة على غسيل اليدين فور لمس أى أسطح خارجية، والبعد عن الزحام والخحرص على الحصول على اللقاحات.