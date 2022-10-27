انطلاق مهرجان متحف قصر المنيل للموسيقى العالمية 2 نوفمبر

تنطلق الدورة الرابعة لمهرجان أصدقاء متحف قصر المنيل للموسيقى العالمية، بقصر الأمير محمد علي، تحت رعاية وزارتي الثقافة والسياحة والآثار، في الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر من الشهر المقبل، الذي تنظمه جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل برئاسة عباس حلمي.

عروض باليه عالمية

تشهد ليالي المهرجان، عروضًا فنية لأشهر عروض الباليه العالمي، وفقرات موسيقية وغنائية عالمية، بمشاركة أهم الموسيقيين العالميين، ويفتتح في أولى لياليه بأشهر العروض العالمية، التي تضم ثلاثة فصول من روميو وجولييت، تانجو، سبارتاكوس.

استضافة نجوم عالميين بالمهرجان

يضم الفصل الثاني من العرض العالمي الأشهر بحيرة البجع، بمشاركة باليه أوبرا والفريق الفرنسي القاهرة تدريب وإشراف الفنانة العالمية أرمينيا كامل، العروض بطولة نخبة من أبرز نجوم الباليه بالأوبرا منهم: هاني حسن، أوديت، كانيزنيا، زابيرجينا.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ باليه بحيرة البجع، التي يعرض فيها بمكان مفتوح خارج المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وهي حديقه قصر المنيل.

مشاركة فرح ديباني

في الليلة الثانية، يلتقي عشاق الموسيقى والغناء الكلاسيكي مع أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو الصاعد أحمد فراج، ومشاركة الفنانة العالمية فرح ديباني، والتي لفتت أنظار العالم مؤخرا بإحياءها حفل فوز الرئيس الفرنسي ماكرون بالرئاسة للمرة الثانية خلال خطاب النصر.

وتعد أول مغنية مصرية وعربية، تنضم إلى أوبرا باريس، وحازت عدة جوائز موسيقية عالمية، من بينها أفضل مغنية أوبرا شابة في أوبرا باريس، كما منحتها السفارة الفرنسية وسام الفنون والآداب، وسبق أن كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ.

مشاركة فريق الفلامنكو الإسباني

بدعم من السفارة الإسبانية، تقام الليلة الثالثة بمشاركة فريق الفلامنكو الإسباني رينسينترو، وتتوالى فقرات أيام وليالي المهرجان حتى تصل إلى الليلة الأخيرة التي يحييها الفنان العالمي رمزي يسى، بمشاركة السبرانو العالمية جلا حديدي، بالقاعة الذهبية داخل القصر.

ويختتم مهرجان قصر المنيل فعالياته الكلاسيكي، ويسعى المهرجان منذ إطلاق الدورة الأولى إلى الارتقاء بالذوق العام من خلال الموسيقى الكلاسيكية الراقية، حيث يعد المهرجان الأول من نوعه الذي يقدم هذا النوع من الموسيقى الفريدة المتميزة.