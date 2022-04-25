قصة كفاح إسكندرانية.. من هي فرح الديباني التي أحيت حفل فوز ماكرون؟

وسط تغطية وسائل الإعلام الفرنسية للانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون على حساب منافسته مارين لوبان، اهتمت صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية بسيرة المطربة المصرية فرح الديباني التي شاركت في إحياء حفل فوزه بالانتخابات، بل وتناقلت على نطاق واسع لحظات قبل فيها الرئيس الفرنسي يد الفنانة المصرية.

فرح الديباني.. قصة كفاح مصرية كرمها السيسي

ومع تلك اللقطات التي ظهرت فيها أيضا فرح الديباني تغني النشيد الوطني الفرنسي، كان الكل يهتم برصد المعلومات عنها، إذ ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن صاحبة الـ33 عامًا، هي أول مطربة مصرية وعربية تنضم إلى أكاديمية أوبرا باريس، في عام 2016.

واعتبرت الكثير من الصحف الفرنسية، فرح الديباني، نموذجًا للكفاح والنجاح لما مرت به من محطات حتى وصلت إلى ما هي به الآن، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان كرمها من قبل في أحد مؤتمرات الشباب.

الملفت للنظر أن «ماكرون» دعا بنفسه «الديباني» لغناء النشيد الوطني الفرنسي، لتخطف صورتها إلى جانب الرئيس الفرنسي الأنظار، فضلا عن لحظة تقبيله يدها، وهي رسالة سياسية يريد بها «ماكرون» التأكيد على أن فرنسا دولة منفتحة على الجميع، عكس ما كان يرى أن منافسته مارين لوبان تدعو له.

بدايات فرح الديباني والتفرد بالانضمام لأوبرا باريس

تعود أصول فرح الديباني إلى محافظة الإسكندرية، إذ ولدت عام 1989، وهي خريجة المدرسة الألمانية للموسيقى، وتنتمي لعائلة تعشق الموسيقى، وفازت بالمركز الأول في مسابقة للغناء نظمها المجلس الأعلى للثقافة عام 2007، ثم كان لديها محطة مهمة عندما انتقلت إلى ألمانيا لدراسة الموسيقى، كما حصلت أيضًا على بكالوريوس الهندسة.

وفي عام 2016، انضمت فرح الديباني إلى أكاديمية أوبرا باريس كأول مصرية وعربية تلتحق بها، ثم استطاعت الفوز بجائزة أفضل مغنية شابة في فرنسا تنافست فيها من بين 800 منافس عام 2019، كما سبق وتم اختيارها في ألمانيا من قبل إحدى المجلات كأفضل مغنية أوبرالية شابة، ويعد ظهورها في حفل انتصار ماكرون بالانتخابات الفرنسية إضافة جديدة مهمة لها.