4 حفلات لنجوم «باليه سان بترسبرج» في أوبرا القاهرة والإسكندرية

تعاقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر مع فرقة باليه مسرح سان بترسبرج الروسية لتقديم 4 حفلات بالقاهرة والإسكندرية تبدأ 8 مساء الأربعاء، والخميس، والجمعة 8، 9، 10 يونيو على المسرح الكبير ومساء الأحد 12 يونيو على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية».

قال مجدي صابر رئيس الأوبرا في تصريحات صحفية إنَّ فرقة باليه مسرح سان بترسبرج من أهم الفرق العالمية التي تتميز عروضها بالتناغم والحيوية وتضم نخبة من النجوم المحترفين.

برنامج حفلات الباليه بالأوبرا

وأشار صابر إلى أنَّ البرنامج يتضمن ثنائيات ومشاهد من أشهر الباليهات الكلاسيكية التي شكلت تاريخ هذا الفن في العالم منها رميو وجولييت لـ بروكوفيف، زميرالدا لـ سيزر بوني، شوبينيانا لـ شوبان، كارمن لـ بيزيه، الجمال النائم - بحيرة البجع - رقصة روسية لـ تشايكوفسكي، شهرزاد لـ كورساكوف، رايموندا لـ جلازونوف، جيزيل لـ أدولف آدم، دون كيشوت لـ لودفيج مينكوس وغيرها، أداء ستانيسلاف أرسينييف، إيكاترينا فولكوفا، فؤاد محمدوف، أندرو جوكاسيان، فيليب باركاشيف، جابينكو أوليسيا، باركاشيف فيليب، كورساكوفا لاريسا، إيلينا كوتسوبيرا.

باليه مسرح سان بترسبرج تعد أكبر الفرق الروسية المتخصصة وأكثرها نجاحاً، إذ تسعى للحفاظ على التقاليد الكلاسيكية لهذا الفن مع الحرص على الابتكار في العروض، شاركت في العديد من الجولات الفنية بمختلف دول العالم منها مصر، وألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وهولندا، وبلجيكا والصين ولاقت استحسان وإعجاب الجمهور والنقاد.

جدول حفلات الأوبرا

دار الأوبرا كانت قد أعلنت عن جدول حفلاتها في شهر يونيو الذي تضمن عددًا كبيرًا من الحفلات منها حفل غنائي للفنان مدحت صالح وكذلك الفنانة اللبنانية نوال الزغبي والموسيقار عمر خيرت وغيرهم.