وزير الري يصل إلى أسيوط لتفقد قناطر ديروط الجديدة ومشروع تبطين الترع (صور)

وصل، منذ قليل، الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، لمحافظة أسيوط، لتفقد مشروع قناطر ديروط الجديدة، وبعض المشروعات التي يُجرى تنفيذها، ومن بينها مشروعات تبطين الترع.

ويرافق وزير الري خلال الجولة التفقدية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وأوكا هيروشي، سفير اليابان بمصر وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

برنامج زيارة وزير الري

وتشمل زيارة الدكتور هاني سويلم، لمحافظة أسيوط، تفقد أعمال مشروع قناطر ديروط الجديدة، وتفقد ترعة قرشي وبانوب التي يجري بها مشروعات تأهيل وتبطين الترع، ثم تفقد بعض مشروعات الري التي تُجرى في المحافظة.

قناطر ديروط الجديدة

ويعد مشروع قناطر ديروط الجديدة من المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الري والموارد المائية بمحافظة أسيوط بتكلفة تصل لمليار جنيه، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، وتصل مدة تنفيذ المشروع إلى 4 سنوات حتى عام 2025، ويعمل المشروع علي تحسين الري في 5 محافظات، وتستفيد منه محافظات أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة، ويوفر 500 فرصة عمل خلال فترة التنفيذ.