وزير الري ومحافظ أسيوط يشهدان الاحتفال ببدء أعمال تطوير قناطر ديروط

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، يرافقه أوكا هيروشي السفير الياباني بالقاهرة وكاتو كين ممثل وكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مشروعات الري بمحافظة أسيوط للوقوف على معدلات التنفيذ.

متابعة أعمال مشروع قناطر ديروط الجديدة ومعدلات التنفيذ

واستقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وعدد من قيادات المحافظة وأحد أعضاء مجلس النواب ومسؤولي الري والخزانات والقناطر الكبرى، الوزير والوفد المرافق له، وقال المحافظ إن زيارة وزير الموارد المائية والري، تتضمن تفقد أعمال مشروع قناطر ديروط الجديدة ومعدلات التنفيذ، وحضور الاحتفال ببدء العمل بالمشروع ومتابعة تبطين الترع والمصارف بمركز ديروط، ضمن مشروعات الوزارة بالمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ومبادرة «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

تطوير منظومة إدارة المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

واستهل وزير الري، زيارته بلقاء المهندسين والعاملين بمشروع إحلال وتجديد قناطر ديروط لمتابعة سير العمل بالمشروع، مؤكدًا أن تطوير منظومة إدارة المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على رأس أولويات العمل، موضحًا أنه سيتابع أعمال الوزارة بشكل مستمر لضمان إنجاز المشروعات القومية الكبرى طبقاً للبرامج الزمنية.

وطالب الوزير بتوظيف كافة الإمكانيات لتحسين عملية إدارة المياه، مكلفًا المهندسين برفع مخلفات ونواتج تطهير الترع بجميع القرى والمراكز بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتوفير كافة سبل الدعم لرفع المخلفات تحسين مناسيب المياه بنهايات الترع.