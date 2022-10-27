المشدد لعاطلين أصابا 4 أطفال بالعمى بالخانكة.. أطلقا أعيرة نارية في فرح

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، في جلستها اليوم، بحبس شخصين 15 و10 سنوات، لاتهامهما بالتسبب في إحداث عاهة مستديمة لـ4 أطفال، نتيجة إطلاقهما أعيرة نارية من فرد خرطوش خلال حفل زفاف بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ما تسبب في إصابة 8 أطفال بإصابات مختلفة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا رئيس محكمة جنايات بنها، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، ومحمود جدي عبده عبد المقصود، وأحمد أسامة محمد دبوس، وأمانة سر سامي محمود.

إحالة المتهمين في واقعة زفاف الخانكة للجنايات

ووجهت المحكمة للمتهمين «محمد ا.ك»، و«إسماعيل.س.أ»، أنهما في غضون شهر أغسطس من العام الماضي، بدائرة مركز الخانكة، أحرزا سلاحا ناريا عبارة عن فرد خرطوش، من غير ترخيص، وذخائر، وتسببا بالخطأ في إصابة 8 أطفال بإصابات مختلفة، ما تسبب في إحداث عاهات مستديمة بهم، بلغت نسبتها ما بين 70% إلى 100%، وأصيب 4 منهم بالعمى نتيجة إهمالهما ورعونتهما وعدم احترازهما خلال إطلاق الأعيرة النارية في حفل زفاف بدائرة المركز.

وتداولت المحكمة في جلسات سابقة محاكمة المتهمين، واستعرضت تقرير الطب الشرعي المجني عليهم، وكشف عن إصابتهم بعاهة مستديمة بلغت نسبتها ما بين 70% إلى 100%.

تفاصيل إصابة 8 أطفال برش خرطوش في زفاف الخانكة

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من مركز الخانكة، بإصابة 8 أطفال بإصابات مختلفة نتيجة الأعيرة النارية خلال حفل زفاف دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين إصابة 8 أطفال بإصابات مختلفة، تسببت في إحداث عاهات مستديمة، حيث أصيب 4 منهم بالعمى.