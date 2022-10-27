المؤبد لعاطل قتل شخصا بطلق ناري لخلافات مالية في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المؤبد لعاطل، لاتهامه بقتل شخص بسبب خلافات مالية بدائرة مركز الخانكة، بمحافظة القليوبية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا رئيس محكمة جنايات بنها، وعضوية المستشارين حامد عبدالحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، ومحمد عيد عليوة، وأمانة سر محمود سامي.

أمر إحالة عاطل قتل شخصا بالخانكة

وأحال المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها المتهم «أ م ع»، عاطل، لمحكمة الجنايات، لأنه اشترك مع آخرين هاربين في قتل المجني عليه «ن ع ح» عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد سلاحا ناريا «مسدس»، وتوجهوا لمكان تواجد المجني عليه، وأطلق المتهم الأول صوبه عيارا ناريا قاصدا قتله بالاشتراك مع آخرين محدثين إصابته التي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم والآخرين الهاربين أحرزوا سلاحا ناريا، ما لا يجوز الترخيص بحيازته، وحاز المتهم الأول ذخائر 6 طلقات مما تستعمل في الأسلحة النارية بدون ترخيص.

خلافات مالية

وكان ضباط مباحث مركز الخانكة تلقوا بلاغا بالعثور على جثة «ن ع ح» به طلق ناري وعدة إصابات، وتم نقل الجثة لمستشفى الخانكة العام، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة «ا م ع»، عاطل، حيث قام بالاشتراك مع آخرين هاربين بإطلاق الرصاص علية بسبب خلافات مالية بينهما، وأُلقي القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وأُحيل للنيابة والتي أمرت بحبسه وتقديمه إلى المحاكمة، فأصدرت حكمها.