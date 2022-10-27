الدخول مجانا للجمهور.. انطلاق بطولة الكرة الشاطئية للمرة الأولى في الإسكندرية

انطلقت بطولة الكرة الطائرة الشاطئية بالإسكندرية اليوم، وبدأت فعاليتها على شاطئ إسحاق حلمى بسيدي بشر، بمشاركة 24 فريقًا من أندية الدرجة الأولى على مستوى الجمهورية، وتستمر فاعليتها لمدة ثلاثة أيام.

أول بطولة بالإسكندرية

وقال اللواء جمال رشاد رئيس الإداره المركزية للسياحة والمصايف لـ«الوطن»، إنّ بطولة الكرة الشاطئية تقام لأول مرة بالإسكندرية بمشاركة 24 فريقًا من أندية الدرجة الأولى على مستوى الجمهورية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وتبدأ المنافسات من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

وأضاف «رشاد» أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، استعدت لهذه البطولة بتجهيزات موسعة على الشواطئ، وإعداد الملاعب وأماكن تواجد الجمهور، لتليق بالإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.

دعوة مجانية للجمهور

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، أنه وجه الدعوة لمشاركة جمهور الإسكندرية في هذا الحدث الجديد والمهم، لافتًا إلى أن الدخول وحضور المباريات مجانًا، وتقام هذه البطولة للمرة الأولى، وطالب جمهور الإسكندرية بالحضور لإظهار بطولة الإسكندرية لكرة الطائرة الشاطئية بمظهر يليق بعروس البحر الأبيض المتوسط.