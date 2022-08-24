ملعب الكرة الشاطئية بالإسكندرية ملتقى المواهب مجانا.. وناشئون: «بنتمرن عليه» (صور)

متجاوزين اللعب على العشب الأخضر، إلى رمال الشواطئ، حيث يتواجد عدد من الصبية الصغار، داخل ملعب شاطئ «إسحاق حلمي» الذي يعد أول ملعب دولي لتلك اللعبة في الإسكندرية، فيلعبون الكرة وسط هواء البحر المنعش، مستمتعين بأجواء الصيف ومطورين من مهاراتهم، حيث تصقل الرمال قدرتهم على التحرك بالكرة وتمريرها بشكل أسرع والقيام بعدد من الحركات الاستعراضية دون خوف من الإصابات، فتتجاوز خروجة الشاطئ بالنسبة لهم فكرة السباحة في المياه بل ممارسة الرياضة الشاطئية بكل فنونها.

تطوير مواهب الناشئين على ملعب الكرة الشاطئية

يوسف تامر، 17 عاما، أحد ناشئي نادي الزمالك، أكد حرصه على التواجد برفقة أصدقائه داخل ملعب الكرة الشاطئية بالإسكندرية خلال أوقات فراغهم أثناء الصيف الحالي للعب كرة القدم الشاطئية، التي تختلف عن لعبهم كرة القدم على النجيلة الخضراء حيث تطور كرة الشواطئ من مهاراتهم.

وأوضح تامر لـ«الوطن»، أن لعب الكرة على رمال الشواطئ يعد أمرا صعبا: «على الشاطئ حركتك تقيلة بسبب الرملة غير على النجيلة انت حركتك خفيفة، ودا بيعلمنا إننا نجري الكرة أكتر ما نجري احنا ودا اللي بيطور مهاراتنا».

يشاركه الرأي صديقه «يوسف إسماعيل» 16 عاما، ناشئ بذات النادي، حيث يرى أن كرة القدم الشاطئية تطور موهبتهم بشكل كبير وتساعدهم على القيام بحركات استعراضية دون خوف: «على الرملة نقدر نعمل حركات استعراضية زي الباك وورد، اللي هي الأهداف بحركة مقصية ودا لأن الرملة طرية تحتك ومش هتخليك خايف أن يحصل لك إصابة، ودا بيكسر حاجز الخوف ونقدر نعملها بعد كدا في ملعب كرة القدم المعتاد».

الملعب مجاني دون رسوم إضافية على التذكرة

ويؤكد محمد مرتضى، مسؤول شاطئ إسحق حلمي، أن الملعب الذي تم إطلاقه العام الماضي وأصبح مطورا هذا العام حيث استضاف عددا من المباريات الدولية لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، ويعد متنزها آخر لزوار الشاطئ حيث لا تقتصر الزيارة على نزول المياه فحسب بل لعب كرة القدم وسط أجواء صيفية مميزة.

وأضاف مرتضى لـ«الوطن»، أنه وفقا لتعليمات اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فإن اللعب داخل الملعب يكون بشكل مجاني لرواد الشاطئ دون أي رسوم إضافية على سعر التذكرة التي تقدر بـ15 جنيها لدخول الشاطئ الذي يصنف ضمن الفئة المميزة، مشيرا إلى أن فكرة الملعب تروج للرياضة الشاطئية بالتحديد مع توفير ملاعب أخرى جانبية لألعاب الراكيت والكرة الطائرة.