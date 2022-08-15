«أسيوط» تحصل على المركز الثاني في الكرة الشاطئية في مهرجان الإسكندرية

تقدم الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، بالتهنئة لفريق جامعة أسيوط للكرة الطائرة الشاطئية الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، في البطولة التي أقيمت ضمن فعاليات المهرجان الرياضي الرابع للرياضات الشاطئية لطلبة وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، والذي نظمته جامعة الإسكندرية بمعسكرها بباجوش تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ومديرية الشباب والرياضة بمطروح، وبمشاركة 350 طالبا وطالبة من 21 جامعة مصرية، وتضمن مسابقات في عدة ألعاب شاطئية هي كرة القدم الشاطئية، والكرة الطائرة الشاطئية، وألعاب ترويحية، وبعض المسابقات الترفيهية.

حرص إدارة الجامعة على المشاركة في المهرجان

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، إلى حرص إدارة الجامعة على المشاركة في المهرجان الذي أقيم في إطار المشروع القومي للياقة البدنية الذي يتبناه رئيس الجمهورية للحث على اهتمام الشباب بممارسة الرياضة، وتحقيق التواصل الفعال الإيجابي بين طلاب الجامعات المصرية من خلال ممارسة الرياضة.

متنفس للطلاب بعد فترة من الانقطاع

وأكد دكتور عبد المولى نائب رئيس الجامعة على أن المهرجان كان متنفساً للطلاب بعد فترة من الانقطاع لمثل هذه الأنشطة بسبب جائحة كورونا واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة باتباع تعليمات وزارة الصحة المصرية ليعود الطلاب مرة أخرى للمشاركة في تلك المهرجانات مع الجامعات الأخرى وممارسة رياضة الشواطئ المعروفة في المرحلة الصيفية للجامعات.