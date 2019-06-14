تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الجمعة، 14 يونيو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

افتتاح مركز الثقافة الإسلامية

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة، تطوير مركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد الصحابة أحد أهم معالم العمارة الإسلامية الحديثة في القرن الحادي والعشرين بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

مهرجان الدراجات

تنظم وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة وشركة "ترنكس" مهرجانا للدراجات تحت شعار (رياضتي دراجتي) وذلك من محور روض الفرج إلى إستاد القاهرة الدولي.

القمة الخامسة لرؤساء دول مؤتمر التفاعل

تستضيف العاصمة الطاجيكية دوشنبه، القمة الخامسة لرؤساء دول مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم الأمن والاستقرار والسلام في القارة الآسيوية ومناقشة المشكلات القائمة والجديدة في آسيا ودعم المبادرات وإيجاد آليات فعالة لحل هذه المشكلات.

مهرجان مجموعة "الميجا" للدراجات النارية

تنظم وزارة الشباب والرياضة مهرجان مجموعة "الميجا" للدراجات النارية، بدءا باستاد القاهرة ويليه إستادي السلام والدفاع الجوى حيث سيتم عمل تشكيلات من الدراجات النارية بأعلام الـ 24 دولة المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية مع تقديم بعض الفقرات الاستعراضية بالدراجات.

حفل حنان ماضي

تحيي الفنانة حنان ماضي حفلا غنائيا، في الثامنة مساء غد، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي.

حفل الموسيقى العربية للتراث

تحيي فرقة الموسيقى العربية للتراث، في الثامنة مساء، حفلا فنيا على مسرح معهد الموسيقى العربية.

حفل تامر عاشور

تحيى فرقة أوبرا القاهرة بالتعاون مع أوركسترا أوبرا القاهرة، في الثامنة مساء، عرض أوبرا " اكسير الحب"، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا، فيما يحيي الفنان تامر عاشور، في الثامنة مساء، حفلا غنائيا على المسرح المكشوف بالأوبرا.

مباراة المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية أمام نيجيريا

يلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية، نظيره النيجيري، في إطار منافسات بطولة أفريقيا المقامة في الرأس الأخضر.