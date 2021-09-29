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صعود فريق الكرة الشاطئية بوزارة التموين لدور الثمانية ببطولة الشركات

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الوطن
03:42 م | الأربعاء 29 سبتمبر 2021
صعود فريق الكرة الشاطئية بوزارة التموين لدور الثمانية ببطولة الشركات

صعد فريق كرة القدم الشاطئية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لدور الثمانية ببطولة الجمهورية الشركات بعد فوزة اليوم علي فريق هيئة السد العالي بنتيجة 5 / 4 في مباراة حاسمة.

كل الدعم من وزير التموين للفريقين

وأكد سامى مختار رئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية بالوزارة، أن فريقا الكرة الشاطئية وكرة القدم الخماسية، حصلا على الدعم الكامل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

31 فريقا شاركوا في البطولة

يذكر أن بطولة الجمهورية، شارك فيها ٣١ فريق من شركات الجمهورية، وقد حصد فريقا الوزارة العديد من البطولات في المسابقات الماضية في اللعبتين.

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