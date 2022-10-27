أخبار المعاشات2022.. اعرف موعد تطبيق الزيادة بعد المنحة الاستثنائية

«أخبار المعاشات وموعد تطبيق زيادة المعاشات»، من أكثر الكلمات بحثا على محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية، تزامنا مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار حزمة رعاية اجتماعية جديدة للمصريين تشمل صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه شهريا، بداية من نوفمبر المقبل.

تطبيق المنحة الاستثنائية على المعاشات

وحول أخبار المعاشات، أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن موعد تطبيق المنحة الاستثنائية على المعاشات والمقدرة بـ 300 جنيه لنحو 10.7 مليون مستحق معاش في مصر، ستكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 نوفمبر 2022، بالتزامن مع صرف معاشات نوفمبر.

البدء في صرف المنحة الاستثنائية

وأعلنت التأمينات آخر أخبار المعاشات، مشيرة إلى البدء في صرف المنحة الاستثنائية بداية نوفمبر 2022، لافتة إلى أن هيئة التأمينات تعمل بكامل طاقتها البشرية وكذلك التكنولوجية، حتى يتمكن أصحاب المعاشات من صرف معاشاتهم، مضافا إليها مبلغ المنحة المقررة.

وأوضحت التأمينات أن هذه المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين تعادل 30% من قيم بعض أصحاب المعاشات التي تساوي 1000 جنيه، بخلاف الزيادة التي أُقرت في شهر أبريل الماضي بنسبة 13%.

البنوك ومكاتب البريد لصرف معاشات شهر نوفمبر 2022

وعن آخر أخبار المعاشات تستعد البنوك ومكاتب البريد لصرف معاشات شهر نوفمبر 2022، بزيادة قدرها 300 جنيه على قيمة المعاش، ليؤكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قائلا: «قرار زيادة المعاشات لم يكن الأول خلال هذا العام، إذ سبقته زيادة أخرى بقيمة 13%، وتم تبكير مواعيد صرف الزيادة إلى 1 أبريل الماضي بدلًا من 1 يوليو، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات».