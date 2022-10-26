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«التأمينات الاجتماعية»: توحيد زيادة المعاشات في صالح الفئات الأكثر هشاشة

كتب:

محمود البدوي
10:16 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن العالم أجمع يمر بأزمة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما انعكس على ارتفاع التضخم والأسعار، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهتم بشكل خاص بدعم أصحاب المعاشات، «أصحاب المعاشات في قلب وعقل الرئيس السيسي، منذ توليه المسؤولية».

قرارات السيسي تهدف لحماية الفئات الأكثر هشاشة

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten»، مساء الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع شدة الأزمة الاقتصادية، قرر صرف مبلغ مقطوع لأصحاب المعاشات يقدر بـ 300 جنيه، والهدف من تحديد مبلغ مقطوع وليس نسبة مئوية، هو حماية الفئات الأكثر هشاشة.

هناك 10.7 مليون مستحق معاش في مصر

ولفت رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن هناك 10.7 مليون مستحق معاش في مصر، ويحصلون على معاشات قدرت العام الماضي بـ 294 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن تكلفة الزيادة الجديد في حدود 31.5 مليار جنيه.

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