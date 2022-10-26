«التأمينات الاجتماعية» تعلن صرف الـ 300 جنيه زيادة المعاشات أول نوفمبر

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن الزيادة الخاصة بأصحاب المعاشات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيبدأ صرفها أول شهر نوفمبر المقبل، إذ يمكن لأصحاب المعاشات سحب المعاش بالزيادة من خلال الفيزا الخاصة، كاشفا عن أنه رغم الانتهاء من إعداد معاشات شهر نوفمبر، إلا أنه ستجري إضافة الزيادة الجديدة التي جرى إقرارها بقيمة 300 جنيه، بتكلفة 31.5 مليار جنيه.

الزيادة الجديدة يستفيد منها 10.7 مليون أسرة

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على قناة «صدى البلد»، أن القرار سيستفيد منه 10.7 مليون أسرة، «كل واحد بيصرف معاش هتتصرف له 300 جنيه زيادة، ومستمرة معاه، وده عشان نحقق حماية بدرجة أكبر لأصحاب المعاشات»، موضحا أن قرار زيادة المعاشات لم يكن الأول خلال هذا العام، إذ سبقته زيادة أخرى بقيمة 13%.

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية: «لازم ما ننساش إن كان في زيادة في المعاشات العام الحالي قدرها 13%، وجرى تبكير مواعيد صرف الزيادة إلى 1 أبريل الماضي بدلًا من 1 يوليو، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات».