رئيس «التأمينات»: صرف الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات الثلاثاء المقبل

قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما ما يهتم بأصحاب المعاشات والمستحقين من المواطنين، فهم في قلب وعقل الرئيس.

عوض: الرئيس مهتم بدعم أصحاب المعاشات

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على قناة «DMC»، أن العالم أجمع يمر بأزمة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما انعكس على ارتفاع التضخم والأسعار، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهتم بشكل خاص بدعم أصحاب المعاشات، «أصحاب المعاشات في قلب وعقل الرئيس السيسي، منذ توليه المسؤولية».

وأوضح أن الرئيس السيسي قد أعلن مسبقا أن الأزمة الروسية الأوكرانية ستعكس آثارها السلبية على الاقتصاد المصري، وهو ما دفعه لإطلاق حزمة اجتماعية لمساعدة فئات محدودي الدخل من المواطن.

وأكد أن الحكومة قررت التدخل ورفع المعاشات بنسبة وصلت 13%، وكان توقيت صرفها في شهر يوليو الماضي، وجرى تبكير موعد الصرف ليكون في شهر أبريل الماضي، وعندما تفاقمت الأزمة خلال الأيام الأخيرة، طُلب من المجلس أن يضع حزمة لدعم أصحاب المعاشات، «استقرينا على تقيدم منحة استثنائية لأصحاب المعاشات».

وتابع: «بعض الناس لما عرفوا إنها منحة سألوا هل ستمتد لفترة معينة أم لا؟، وفي الحقيقة هي مستمرة، والثلاثاء المقبل الموافق الأول من نوفمبر، سيبدأ الصرف».