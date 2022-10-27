رئيس «القومية للتأمين»: صرف 300 جنيه منحة استثنائية لأصحاب المعاشات في نوفمبر

أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعته لقضايا المواطنيين كافة، وخصوصا قضية دعم أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أنّ أصحاب المعاشات في قلب وعقل الرئيس منذ توليه المسؤولية.

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

وأوضح عوض، في بيان له، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار حزمة رعاية اجتماعية جديدة للمصريين ومنهم أصحاب المعاشات بصرف منحه استثنائية بمبلغ 300 جنيه، شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها، مؤكدًا صرف المنحة الاستثنائية بداية نوفمبر.

وأشار إلى أنّ قرار رئيس الجمهورية، جاء منتصرًا للفئات الضعيفة بالمجتمع، ويعكس مدى شعور القيادة السياسية بالمواطن مهما كان موقعه، موضحًا أنّ هذه المنحه تعادل 30% من قيم بعض أصحاب المعاشات التي تساوي 1000 جنيه، بخلاف الزيادة التي أُقرت في شهر أبريل الماضي بنسبة 13%.

صرف المنحة الاستثنائية بداية نوفمبر

وأكد أنّ قرار رئيس الجمهورية بصرف المنحة الاستثنائية سيُنفّذ مع صرف معاشات شهر نوفمبر، التي تُصرف في اليوم الأول من الشهر، مشيرا إلى أنّ الهيئة تعمل بكامل طاقتها البشرية والتكنولوجية، ليتمكن الأهالي من صرف معاشاتهم، مضافا إليها مبلغ المنحة المقررة.

وأوضح أنّ هناك 10.7 مليون مستحق معاش في مصر، ويحصلون على معاشات قدرت العام الماضي بـ294 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن تكلفة العلاوة الجديدة في حدود 31.5 مليار جنيه.