ندب المعمل الجنائي لفحص حريق في مخبز ببنها.. انفجار أسطوانة غاز

أمرت جهات التحقيق المعنية بمركز بنها في محافظة القليوبية ببندب المعمل الجنائي، لفحص حريق نشب في مخبز للخبز البلدي في قرية الرملة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتقدير الخسائر، وبيان وجود تراخيض للمخبز من عدمه، وكذلك مدى توافر عوامل السلامة والأمان، حيث نشب الحريق بسبب أنبوبة غاز دون خسائر بشرية.

السيطرة على حريق أسطوانة غاز بمخبز في بنها

وكانت قوات الحماية المدنية، بالاشتراك مع الأهالي، تمكنت من السيطرة على حريق نشب في مخبز للخبز البلدي بقرية الرملة بدائرة مركز شرطة بنها، نتيجة انفجار أسطوانة غاز دون خسائر بشرية، وحُرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق.

تفاصيل حريق مخبز بنها

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد وقوع حريق في أحد المخابز في قرية الرملة بدائرة المركز، وانتقل قوات الحماية المدنية والإطفاء، وتم السيطرة على النيران بالاشتراك مع الأهالي، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق شب نتيجة تسرب غاز، وأتت النيران على محتوياته دون خسائر في الأرواح.