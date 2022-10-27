تفاصيل ضبط شخص بتهمة النصب على مواطني سوهاج.. استغل حاجتهم للسفر

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة سوهاج، بتضرره من أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء على أمواله بزعم تسهيل إجراءات سفره إلى إحدى الدول على خلاف الحقيقة.

أوهم المواطنين بقدرته على سفرهم

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين قيام عامل، مقيم بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر، من خلال إيهامهم بقدرته على تسهيل سفرهم للخارج، من خلال علاقاته ببعض المسئولين «على خلاف الحقيقة».

جمع أموال ورفض ردها

تمكن المتهم، من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي بزعم إنهاء إجراءات توثيق محررات خاصة به، للحصول على تأشيرة السفر للخارج، إلا أنه لم يفِ بذلك، ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.