مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في حوادث متفرقة بالشرقية 

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 7 آخرون في 4 حوادث تصادم وقعت في نطاق الزقازيق وبلبيس بالشرقية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على الجثتين في مشرحة المستشفى والتي صرحت بدفنهما.

مصرع مسعف في حادث تصادم

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بتصادم موتوسيكل وعربة كارو على طريق «النحاس - الزقازيق»، ما أسفر عن مصرع «أحمد. م»، مسعف، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع سيدة صدمتها سيارة

كما تلقى مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد تلقي المركز بلاغا بمصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بدائرة المركز، وجرى نقلها إلى مستشفى بلبيس المركزي والتحفيظ عليها في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن، بعد تحرير محضر بالواقعة.

إصابة 7 أشخاص في حادثين

وتلقى مدير الأمن إخطارا من مركز شرطة الزقازيق، يفيد بتصادم سيارتين أعلى كوبري شرويدة بمركز الزقازيق، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات.

كما وقع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الإقليمي الرابط بين بلبيس والعاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

تحرر عن الحوادث السابقة المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.