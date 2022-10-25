إصابة 7 أشخاص في حوادث منفصلة بكفر الشيخ

أُصيب 7 أشخاص في حوادث منفصلة بمركزي الرياض وكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ونقلت سيارة الإسعاف المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج، وإجراء الإسعافات اللازمة.

إخطار لمديرية الأمن بالحوادث

كان اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بتلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول 7 أشخاص للمستشفى مصابين في حوادث منفصلة، ويتم تقديم الإسعافات المطلوبة لهم.

أسماء مصابي الحوادث

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام إصابة كل من: «أ.ع»، 21 سنة، من كفر الشيخ، مصاب في حادث سيارة ، و«أ.أ.ع»، 48 سنة، من قلين، باشتباه تسمم غذائي في المنزل.

إصابة شاب في مشاجرة

وأصيب الشاب «ك.ح.ح»، 18 سنة، بجروح وكدمات في مشاجرة بالقنطرة.

وأصيب «أ.م.أ»، 16 سنة، بحروح، فى مشاجرة ببقلولة، و«م.ا.م»، 45 سنة، بكدمات وسحجات، في حادث دراجة نارية بمنطقة الخريجين.

انقلاب دراجة نارية

كما أصيب «وع.ب.أ»، 28 سنة، بجروح وكدمات، في انقلاب دراجة نارية، بالرياض، كما أُصيبت الطفلة «ر. ر.ش»، في حادث انقلاب دراجة نارية قيادة والدها.