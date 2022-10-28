الثلاثاء المقبل.. صرف معاشات نوفمبر 2022 لأكثر من 10 ملايين مستفيد

تستعد البنوك ومكاتب البريد لصرف معاشات شهر نوفمبر 2022، بدءا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 1 نوفمبر، وذلك لأكثر من 10.7 مليون صاحب معاشفي مصر، مؤكدة أنه سيتم صرف منحه استثنائية بمبلغ 300 جنيه، شهريا مع معاشات شهر نوفمبر.

المنحه تعادل 30% من قيمة معاشات من يتقاضون 1000 جنيه

وأوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن هذه المنحه تعادل 30% من قيمة معاشات بعض المستحقين والتى تساوي 1000 جنيه، بخلاف الزيادة التي أُقرت في شهر أبريل الماضي بنسبة 13%، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات في قلب وعقل رئيس الجمهورية.

المنحة الاستثنائية مستمرة مع المعاش وغير محددة المدة

وأكد «عوض» أن المنحة الاستثنائية مستمرة مع المعاش وغير محددة المدة، وسيتم البدء في صرفها بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق يوم 1 نوفمبر 2022، تزامنا مع صرف معاشات نوفمبر.

الرئيس وجه بالوقوف جنبا إلى جنب مع الفئات الأولى بالرعاية

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في تصريحات له، أن كل أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش، سيصرفون المعاش مضافًا إليه المنحة، قائلا: «تم تشكيل فريق عمل حتى يتم صرف المنحة، بالإضافة إلى المعاش أول نوفمبر2022، ولو واحد بياخد 1000 جنيه معاشه بعد المنحة الاستثنائية سيصبح 1300 جنيه وكما لو كانت زيادة معاشه 30%»، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالوقوف جنبًا إلى جنب مع الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع.

من جانبه أوضح بنك ناصر الاجتماعي، أن معاشات شهر نوفمبر 2022 ستكون متاحة بمختلف فروع البنك على مستوى الجمهورية، البالغ عددها 104 أفرع، مشيرا إلى أنه يتم تقديم خدمة الصرف من منافذ شركة «فوري»، التي تضم أكثر من 200 ألف منفذ.