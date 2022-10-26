رئيس اتحاد أصحاب المعاشات: توجيهات السيسي بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جاءت في وقتها

حالة من السعادة انتابت أصحاب المعاشات بعد حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي صدرت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، وتدعم أصحاب المعاشات في ظل الأزمة العالمية الراهنة والمتلاحقة منذ جائحة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على اقتصاد العالم.

دعم أصحاب الدخل الضعيف

وأشاد عبدالله أبوالفتوح، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بحزمة القرارات التي صدرت لتدعم أصحاب الدخل الضعيف والمعاشات وسط الظروف الصعبة التي نعيشها بوقتنا الحالي بسبب الأزمات العالمية المتلاحقة.

وقال أبوالفتوح، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قرارات الحكومة التي جاءت بناء على توجيهات من الرئيس مهمة وفي توقيت صعبة؛ فهي حزمة جاءت في وقتها، ليس فقط لأصحاب المعاشات ولكن أيضًا لأصحاب الدخل الضعيف وسط الظروف الصعبة التي نعيشها حاليا بسبب الأزمات العالمية.

إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه الحكومة باتخاذ عدة إجراءات حماية اجتماعية جديدة، وأعلنها اليوم مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونصت على رفع الحد الأدني للأجور لـ3 آلاف جنيه وإقرار علاوة شهرية استثنائية للعاملين بالدولة ولأصحاب المعاشات قدرها 300 جنيه، واستمرار العمل في حزمة الإجراءات الخاصة بالتموين حتى 30 يونيو المقبل، وعدم زيادة أسعار الكهرباء الحالية حتى 30 يونيو 2023، مع وضع آلية لصرف دعم مالي لعمالة القطاع الخاص في الشركات المتعثرة تتحملها الحكومة.