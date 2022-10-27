ضربة أمنية لتجار المخدرات بالقليوبية.. ضبط 27 تاجرا في ليلة واحدة

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

وضبط (20) قضية مخدرات كان خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 27 متهما لعدد 19 منهم معلومات جنائية.

- تنفيذ (7349) حكم قضائى متنوع.

- ضبط (14) قطعة سلاح نارى وأبيض.

- تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى إستمرار الحملات.