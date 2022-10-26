ضبط 97 كيلو جرام حشيش بحوزة تاجري مخدرات في الجيزة

ألقت مباحث الجيزة القبض على سائق وعاطل بحوزتها 812 فرشًا للمخدرات "حشيش" وزنت 97 كيلو و430 جرامًا، وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء هشام أبو النصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، تلقى إخطارًا من اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا يفيد بتلقيه إخطارًا من اللواء علاء فتحي نائب المدير، بتمكن النقيب عبدالله مصطفى الخواص، من مباحث قسم المنيرة والقوة المرافقة له، بالقبض على المتهمين حال مرورهما بالطريق اتجاه الإسكندرية دائرة مركز منشأة القناطر.

ضبط تاجري مخدرات

وتمكنت الشرطة من ضبط سائق 27 سنة ومقيم بمحافظة مطروح، وعاطل 27 سنة ومقيم بذات العنوان، وهو مصري من أصل باكستاني، في أثناء وجودهما بسيارة هيونداي بيضاء اللون قيادة الأول، وبحوزتهما 812 فرشًا للمخدرات "حشيش" وزنت جميعها 97 كيلو و430 جرامًا، و1475 جنيها، و3 هواتف محمولة.

وألقي القبض عليهما وبمواجهتما أمام اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، مستخدمين الهواتف المحمولة والسيارة للتواصل مع عملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

توصيل المخدرات مقابل 15 ألف جنيه

وأضافا المتهمان، بتحصلهما على المواد المخدرة من شخص يدعى "أحمد" من منطقة العاشر من رمضان؛ لتوصيلها لشخص يتواصل معهما عن طريق الهاتف المحمول، مقابل مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه، وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.