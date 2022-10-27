سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك

يهتم المواطنون والمستثمرون في مصر بمتابعة أسعار الأوراق النقدية المختلفة بشكل مستمر، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 200 نقطة على الإيداع والإقراض، صباح اليوم.

وجاء سعر الدينار الكويتي، اليوم، مقابل الجنيه المصري في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس وبنك الكويت الوطني على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني 60.01 جنيه للشراء و64.08 جنيه للبيع، وسجلت العملة الكويتية في بنك مصر 69.78 جنيه للشراء و72.66 جنيه للبيع، كما سجل الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي سعر 71.28 جنيه للشراء و73.47 جنيه للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 70.36 جنيه للشراء و73.31 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك اليوم الخميس 27 أكتوبر الحالي.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد سجل الدينار الكويتي 67.87 جنيه للشراء و72.82 جنيه للبيع حسب آخر تحديث على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

وفي بنك كريدي أجريكول سجل الدينار الكويتي 60.84 جنيه للشراء و65.72 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجلت العملة الكويتية التي تعد من أغلى العملات بالعالم سعر 72.06 جنيه للشراء و73.79 جنيه للبيع اليوم.