نجوم الفن ينعون أمينة في وفاة شقيقها: «شدي حيلك ربنا يصبر قلبك»

حالة من الحزن سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت المطربة أمينة وفاة شقيقها، إذ كتبت بكلمات مؤثرة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «إخويا مات.. أخويا أنور مات.. الغلبان مات.. اللي في حاله مات».

وانهالت تعليقات الجمهور والوسط الفني بالدعاء لشقيق أمينة بالرحمة والمغفرة، ولقلبها الصبر والسلوان، وكتب الفنان محمد رجب تعليقا على منشور الفنانة أمينة على «إنستجرام»: «البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له»، بينما كتبت الفنانة إيمان العاصي: «لا حول ولا قوة إلا بالله».

نرمين ماهر تنعى شقيق أمينة

وكتبت الفنانة نرمين ماهر في التعليقات: «البقاء لله ربنا يصبركم إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمه»، وقالت الفنانة وفاء عامر: «لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يصبركم يا رب»، وكتبت الفنانة منة فضالي، «البقاء لله حبيبتي شدي حيلك ربنا يصبر قلبك يا رب».

ونعت الفنانة جومانا مراد في التعليقات: «لا حول ولا قوة الا بالله، البقاء لله يا حبيبتي ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة ويصبرك ويربط على قلبك».

راندا البحيري تنعى أمينة بكلمات مؤثرة في وفاة شقيقها

وكتبت الفنانة راندا البحيري: «يا ساتر يا رب ربنا يصبرك يا بنتي أنت هتلاقيها منين ولا منين يا أمينة»، وكتبت الفنانة إيناس عز الدين: «لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يصبركم يا رب حبيبتي»، وكتبت الفنانة ليلى زاهر: «لا حول ولا قوة إلا بالله، البقاء لله حبيبتي ربنا يصبرك يا رب».