صناع عاصمة ورش الأثاث يرفعون شعار «بالخصومات نحافظ على تاريخنا» في دمياط

حين تطأ قدم أي زائر محافظة دمياط، لن تلتقط أنفه فقط رائحة الأخشاب فقط، بل يتسرب إلى نفسه شعورا بالعراقة لا حدود لها، إذ يشاهد العشرات من ورش تصنيع الأثاث في كل شارع، ومعارض ومحال تجارية تبيع مستلزمات المهنة التي ارتبطت بها قلوب أهالي المحافظة، وتاريخ صنع اسم المحافظة وتفردها ليس فقط على مستوى الجمهورية، بل امتد ليشمل التصدير لدول العالم أجمع.

ومؤخرا واجهت صناعة الأثاث عقبات عديدة، اعتبر الخبراء ومسئولو الغرفة التجارية أن أبرز أسبابها يتمثل في ضعف التسويق الدولي، مؤكدين أن أهم الحلول هي اقتراح بتنظيم معرض دولي دائم لمنتجات المحافظة المتميزة، إلي مهرجان خاص بالتخفيضات، ما بدأ عدد من الصناع تنفيذه تلقائيا، بهدف الحفاظ على تاريخ مدينتهم العريق في الأثاث.

مهرجان لتخفيض الأسعار ومعارض دائمة

وأعلن عدد من صناع الأثاث وأصحاب المعارض مهرجان تخفيض الأسعار، بالتنسيق مع الغرفة التجارية، سعيًا نحو جذب الزبائن إلى المحافظة، وتحقيق التسويق الجيد، إلى جانب المشاركة في المعارض المختلفة بالمحافظات، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.

توجهت «الوطن» بالسؤال عن كيفية اختيار وشراء الأثاث من المحافظة لعدد من الصناع والتجار، في البداية قال مختار البهلول، صاحب مصنع أثاث، إن دمياط تتميز بتواجد أسواق عديدة بمختلف المستويات من حيث الجودة، لافتًا إلى أن هناك أسواق المحور والسنانية والشعراء وطريق بورسعيد، فضلا عن مستوى أكثر شعبية مثل شارع عبدالرحمن التاريخي.

وينصح مختار البهلول، الزبائن من الراغبين في شراء الأثاث باختيار أخشاب جيدة، والتركيز في الألوان والاتفاق مع الصناع على المواعيد المحددة، إلى جانب اصطحاب نجار – إن لزم الأمر – مؤكدًا أن معظم صناع وتجار دمياط يتميزون بالأمانة والدقة.

أسواق عديدة وغرفة النوم بـ 20 ألف جنيه

وعن أسعار الأثاث في دمياط، ومهرجان التخفيضات، بيّن أحمد العشماوي، مصنع أثاث، أنه يمكن لأي عميل يرغب في اقتناء أثاث من المحافظة، أن يشتري موبليات جاهزة التشطيب، أو أن يتفق مع نجار على تصنيعها ثم تشطيبها وإرسالها.

أوضح أن الأسعار في الوقت الحالي في تراجع، لعدة عوامل أهمها، دخول موسم الشتاء بعد بداية المدارس، وكذا إعلان العديد من التجار عن تخفيضات لتنشيط حركة المبيعات والتسويق في المحافظات المختلفة.

وأضاف أن الأسعار متفاوتة بسبب جودة الأخشاب والدهانات ونوع الغرفة نفسها، لافتًا إلى أن سعر غرفة النوم يبدأ من 20 ألف جنيه بعد التشطيب، وغرفة السفرة 18 ألف جنيه، وغرفة الأطفال أو الشباب 17 ألف جنيه، والصالون 20 ألف جنيه، والأنتريه 12 ألف جنيه، والركنة 5 آلاف جنيه، موضحًا أن الأسعار تزيد بزيادة الخامات المصنعة في الغرفة، وكذا الجودة، وقد يصل سعر غرفة النوم إلى 250 ألف جنيه في بعض المعارض.

وفي وقت سابق، أطلقت الغرفة التجارية بمحافظة دمياط مبادرة الجمعة البيضاء، وتهدف إلى تنشيط السوق المحلية، والتعريف بالمنتجات لدى أهالي المحافظات الأخرى.

وقال محمد الزيني، رئيس الغرفة التجارية، في تصريح لموقع الوطن، إن الخصومات والعروض التي تقدمها المعارض حقيقية في سبيل فتح آفاق تصديرية، وكذا تلبية احتياجات أسواق الدول المختلفة.

وبيّن أن المبادرة إلى جانب تقديم تخفيضات على منتجات الأثاث، فإنها تقدم خصومات على المطاعم والفنادق والحلويات، وتشهد إقبالا كبيرًا كل عام، لافتًا إلى أنه جرى تنظيم معارض موسمية في محافظات عديدة منها قنا وسوهاج والأقصر وأسوان والمنيا والقاهرة تحت عنوان صنع في دمياط.

من جانبه، أكد سلامة الجحر، رئيس شعبة الأثاث بالغرفة، أن مبادرة الجمعة البيضاء تعد أداة فعالة في التسويق للموبليات وجذب الزبائن سواء من داخل مصر أو خارجها، مشيرًا إلى أن هذا الحدث السنوي يهتم بعمل تسويق جماعي للمئات من المعارض المشاركة في المبادرة، وبالتالي يؤثر إيجابًا على حركة المبيعات.

وأوضح الجحر في حديثه لـ "الوطن"، أن مثل هذه المبادرات يفيد في التركيز على التسويق، الأمر الذي تحتاجه الصناعة، مشييرًا إلى أن مبادرة الجمعة البيضاء التي تطلق في شهر نوفمبر من كل عام، يصاحبها فعاليات مختلفة في محافظات أخرى تهدف أيضا إلى التسويق والوصول بالمنتجات الدمياطية إلى أهالينا في كل مكان.