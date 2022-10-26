جون كيري: نطلق من مصر برنامجا بـ50 مليون دولار لمواجهة تغيرات المناخ

قال جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، إن بلاده حريصة على إطلاق برنامج بـ50 مليون دولار لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ مطلع نوفمبر المقبل بالتنسيق مع الحكومة المصرية لدعم التحول المناخي وكل الدول المهددة بسبب التغيرات المناخية على مدار 5 سنوات.

خطوات للحفاظ على التنوع البيئي

وأضاف كيري في تصريحات صحفية عبر غرفة نقاش افتراضية بمشاركة ممثل عن جريدة «الوطن» إلى جانب صحفيين من مختلف دول العالم للحديث عن مؤتمر المناخ cop 27، أنه سيتم الإعلان عن إجراءات وتمويل عن التنوع البيولوجي أيضا وهذا سيكون بعد التنسيق مع بعض هيئات الأمم المتحدة للتقدم إلى الأمام للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.

قمة المناخ المرتقبة في شرم الشيخ

وستنعقد القمة المناخ السابعة وعشرين في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 نوفمبر حتى 18 من الشهر ذاته، وهي قمة سنوية تحضرها 197 دولة لمناقشة تغير المناخ وجهود الدولة لمواجهة هذه التغيرات، وأعلن رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حضور المؤتمر الشهر المقبل وسط إعلان مستمر من قادة العالم أو ممثلين عنهم من أجل الحضور.

قمة المناخ والتحول الجذري للدول

وصرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما تقدمت مصر في عام 2021 لاستضافة هذا الحدث عقب استضافة بريطانيا له العام الماضي بأن المؤتمر نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية.