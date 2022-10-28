حظك اليوم برج الحمل الجمعة 28-10-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الحمل يحتل المرتبة الأولى بين الأبراج الفلكية، فهو مستقل وقوي بشكل كبير ويتسم بشخصيته القوية التي تمكنه من تنفيذ القرارات بشكل سليم، كما أنه صارمًا في العمل مع الآخرين، وأهم شئ عنده تنفيذ الأهداف.

مواصفات برج الحمل

ويتسم مولود برج الحمل بالثقة الكبيرة في نفسه، فهو يحب دائمًا أن يكون محط أنظار الجميع، كما أنه لا يخشى التحدث عن شيء يجول بخاطره، كما أنه يكره الظلم بشكل كبير وعفوي لدرجة كبيرة فهو لا يخشي شيئًا.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد حظك اليوم لمواليد برج الحمل عاطفيا ومهنيا:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ، ما يجعل الظروف مواتية للتخطيط ولزيادة معلوماتك، وعليك أن تكتشف نفسك من جديد، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع زحل يمدك بكل الأدوات التي تجعلك مبهرًا في نظر من حولك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.