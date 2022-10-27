حظك اليوم برج الدلو الخميس 27-10-2022 عاطفيا ومهنيا

العناد من أبرز صفات أصحاب برج الدلو، الذي يتخذ قراراته بنفسه وينفذها مهما كانت درجة الرفض أو الانتقاد الذي يتعرض له، فهو ينفذ آرائه الشخصية بصرف النظر عن النتيجة، ويفعل ما يجعله يشعر بالراحة بعيد عن الآخرين.

وفي السطور التالية، يعرض «الوطن» للراغبين بمتابعة تأثير حركة الفلك والكواكب والأبراج على حالة مواليد الأبراج السماوية، لأصحاب برج الدلو حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الدلو اليوم، اليوم مناسب لتنمية أعمالك وتنجح بدعم ومساندة الزملاء أو رؤساء العمل وتصبح أقوى.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: رغم التشوش.. القمر بمنزل الأصدقاء وتستفيد اليوم من نصائح المخلصين وتقضي معهم أوقات عذبة.

مشاهير برج الدلو

من أبرز مشاهير هذا البرج، الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين