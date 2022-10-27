حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 27-10-2022 عاطفيا ومهنيا

البعض لا يمكنه أن يبدأ يومه دون قراءة الطالع، ومعرفة تأثير حركة الكواكب والنجوم وتأثيرها الذي يختلف من شخص لآخر حسب برجه السماوي.

كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج المختلفة، التي جاءت كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل 27-10-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل، اليوم القمر بمنزل المعرفة يدفعك للاطلاع والقراءة وترشدك قراءاتك للاتجاه السليم، وقد تحقق تطورا رغم الضغوط.

حظك اليوم برج الحمل 27-10-2022 على الصعيد العاطفي

الوقت مناسب للانطلاق بثقة، ومناسب للقيام بمغامرة والتخطيط لسفر يجمعك بالأحباب.

حظك اليوم برج الثور 27-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم نحو التخطيط للمستقبل وكيفية تحديد معالمه.. تتحسن مزاجيا وتنظم أفكارك وترى الصورة أوضح.

حظك اليوم برج الثور 27-10-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تمنحك الأفلاك وقتا مناسبا لإصلاح علاقتك بمن تحب والوقت مناسب لقضاء أوقات رائعة مع الأحباب.

حظك اليوم برج الجوزاء 27-10-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك اليوم ألا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 27-10-2022 على الصعيد العاطفي

لا تدع حبك للاستقلالية يجعلك عنيدا مع من تحب ولا تستسلم لمشاعر وانفعالات سلبية فالساعة ساعة العقل فلا تتحرك بدون تفكير.

حظك اليوم برج السرطان 27-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك طاقة ونشاطا، ويحالفك الحظ في إنجاز أعمال عالقة وتدقق في كل خطوة تقوم بها.

حظك اليوم برج السرطان 27-10-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس بمنزل الحب يساعدانك أن تتغلب على الضغوط، وتبدو مميزا في عيون من حولك.

حظك اليوم برج الأسد 27-10-2022 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع المشتري يجعلك تستمتع بما تقوم به من واجبات ونشاطات أو أعمال خيرية.

حظك اليوم برج الأسد 27-10-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب مما يجعل الحب هدفا لك وتجد أن قلبك قادر على احتواء الجميع.

حظك اليوم برج العذراء 27-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تكون صبورا وأن تعبر عن نفسك بدون عصبية أو عنف.

حظك اليوم برج العذراء 27-10-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تحمي نفسك من الفضوليين ومن المتدخلين في شئونك.

حظك اليوم برج الميزان 27-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يدفعك للانطلاق نحو آفاق جديدة، وقد تحقق نجاحا باهرا.

حظك اليوم برج الميزان 27-10-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يمدك بحضور أخاذ، وتنجح في التواصل والاقتراب ممن تحب ومن الأصحاب، وتشعر بإعجاب الآخرين بك.

حظك اليوم برج العقرب 27-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تدرس جيدا قراراتك وكيفية استثمار طاقاتك، ومن المهم أن تخطط وتحدد أولوياتك وإمكانياتك المادية.

حظك اليوم برج العقرب 27-10-2022 على الصعيد العاطفي

قد تميل للتشتت، وعليك أن تنتبه لأقوالك وتمهل في إعطاء وعود.

حظك اليوم برج القوس 27-10-2022 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع المشتري يمنحك نشاطا وقد تحقق مكاسب وأرباح.

حظك اليوم برج القوس 27-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك بالسحر والجاذبية والثقة في النفس ويساعدك على التأثير فيمن حولك.

حظك اليوم برج الجدي 27-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك الفلك اليوم بالتزام الصمت والتفكير بتأني.

حظك اليوم برج الجدي 27-10-2022 على الصعيد العاطفي

تميل للتأمل وتركز على تحليل ما تراه من حولك، فقط لا تظهر انفعالاتك ومشاعرك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الدلو 27-10-2022 على الصعيد المهني

اليوم مناسب لتنمية أعمالك وتنجح بدعم ومساندة الزملاء أو رؤساء العمل وتصبح أقوى.

حظك اليوم برج الدلو 27-10-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر بمنزل الأصدقاء وتستفيد اليوم من نصائح المخلصين وتقضي معهم أوقات عذبة.

حظك اليوم برج الحوت 27-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون واقعيا ودقيقا وتجنب المغامرة والتسرع.

حظك اليوم برج الحوت 27-10-2022 على الصعيد العاطفي

الأجواء من حولك مشحونة واليوم عليك أن تكون مرنا ومتحفظا لتمر الأمور بسلام.